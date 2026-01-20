台南市場好物升級PLUS啟動 助攤商拓展通路

為協助傳統市場攤商提升產品競爭力、拓展多元銷售通路，台南市政府市場處推出「市場好物優化PLUS」計畫，透過專業輔導、包裝設計優化與冷鏈物流導入，協助優質市場商品升級轉型。台南市政府副秘書長殷世熙20日代表市長黃偉哲出席啟動記者會，期盼讓更多民眾品嚐到台南傳統市場的好味道。

市府表示，台南以美食聞名，而傳統市場正是孕育這些好滋味的重要場域，不僅是市民日常採買的地方，更承載城市記憶與人情溫度。「市場好物優化PLUS」計畫透過公平評選與專業團隊輔導，協助攤商進行產品加工升級、包裝設計優化與電商通路拓展，讓市場好物以更安心、便利的方式送到全台消費者手中，同時培養攤商品牌經營能力，延續市場文化價值。

圖說：台南市場好物優化PLUS活動吉祥物「菜奇鴨」可愛亮相，為市場品牌加油打氣。 (圖片來源/台南市政府提供)

殷世熙指出，隨著生活型態改變，許多年輕族群無法在早市時段採買市場商品，因此市府規劃「市場好物優化PLUS」計畫，導入冷鏈、包裝、物流與行銷一條龍服務，讓市場好物突破時間與地點限制，賣向全台甚至海外。台南目前有59個公有市場，市府希望每個市場都能推出具特色的優質商品，讓全國民眾都能享用台南市場的好味道。

經濟發展局長張婷媛表示，本次計畫將導入冷鏈保存技術、食品加工輔導與新型商業模式，協助攤商強化產品保存與配送能力，因應現代消費者對品質與便利性的需求，讓市場好物兼具人情味與專業品質。

市場處代理處長林士群說明，「市場好物優化PLUS」屬於長期系統性培力計畫，預計1月起舉辦說明會，1月底至3月開放報名與評選，4月至8月進行商品輔導與完成升級，8月至9月將於百貨公司辦理實體行銷推廣與成果發表會，邀請更多優質攤商加入，讓台南好味道走得更遠。

此外，「2025台南購物節」活動持續至115年3月1日，只要在台南消費滿50元即可登錄抽獎，有機會抽中百萬電動車、3C家電、飯店住宿券及現金大獎，歡迎民眾來台南旅遊消費、把好禮帶回家。

