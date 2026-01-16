台南市府前持刀！男質疑醫療疏失「找市長陳情」 遭勸阻竟自傷送醫

台南永華市政中心今（16日）發生自傷意外。(示意圖，資料畫面)

台南永華市政中心今（16日）上午10時許驚傳自傷意外！52歲張姓男子突然闖入市政府，疑似因醫療疏失欲找市長陳情，而他在現場人員勸導過程中竟持刀割頸自傷，警消趕抵現場時將他緊急送醫，目前傷勢無大礙。

警方今（16日）上午10時許接獲民眾報案，一名52歲張姓男子突然闖入台南市政府，稱要找市長陳情，他在現場人員勸導，並至市長室外坐下後，卻突然拿刀割頸自傷。員警獲報趕抵現場後發現，張男頸部遭割傷流血，坐在市長室外沙發區不發一語，隨即將人送醫，所幸生命徵象穩定，並無大礙。

廣告 廣告

據警方初步調查，張男早在14日就曾前往台南市政府表達訴求，他指出，自己於2020年因毒品案於台南監獄服刑期間，曾因戒護就醫問題質疑獄方存在醫療疏失，但事後向相關單位多次陳情，卻始終未獲解決，才會於今日再度前往市政府尋求協助。至於詳細事發原因及經過，仍有待警方進一步釐清。

對此，台南市政府秘書處表示，市政府第一時間已啟動緊急應變機制，現場駐衛警立即制止規勸，並協助送醫，目前該民眾意識清醒，傷勢無大礙；台南市政府社會局則說明，該名民眾設籍於其他縣市，日前向社會局尋求臨時安置協助，因對租屋處有意見，於是前來表達訴求，並對社會局協助表達感謝，不料後續竟發生此事，將進一步瞭解，並與醫療及相關社政體系保持聯繫，確保個案獲得妥適安排。

★《鏡新聞》關心您：危險行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。

安心專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980





更多《鏡新聞》報導

奪命2惡火！ 單親媽、獨居男命喪火窟1／民宅火警連燒12戶 53歲女樓梯間遭重物壓困身亡

奪命2惡火！ 單親媽、獨居男命喪火窟2／單親媽葬身火窟 男友腳痛就醫逃火劫

奪命2惡火！ 單親媽、獨居男命喪火窟3／雜物易燃助長火勢 撿回收獨居男命喪火窟