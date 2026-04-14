台南市府廉政亮紅燈！ 經發局女約雇員「倒填日期」 幫光電業者領高額電費遭起訴

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政府每年公告的再生能源躉購費率（保證收購電費費率）會隨技術成熟而逐年調降，導致高女把2024年日期回填到2023年。圖為台南大北門區光電場。資料照片

台南市經濟發展局能源科約雇人員高姓女子，被控私自登入公文系統，將原本應適用2024年度較低費率的8家光電業者申請案，「倒填日期」至2023年底，試圖讓業者領取較高額的電費。台南地檢署近日審結，依《貪汙治罪條例》及刑法偽造文書罪嫌將高女提起公訴。

檢方起訴指出，高姓女子從2021年12月起擔任台南市經發局能源科約雇人員，負責太陽光電系統設備的備案、登記及變更等業務，屬於具有法定職務權限的公務員。由於政府每年公告的再生能源躉購費率（保證收購電費費率）會隨技術成熟而逐年調降，2024年的費率明顯低於2023年。

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調查發現，有8間光電業者的申請案，實際核准日期已是2024年1月，理應適用新年度較低的費率。高女竟於2024年1月間，在辦公室私自登入公文管理系統，將這8件公文的「發文日期」欄位，全部虛偽登載為「2023年12月29日」，並換發不實的發文字號。

高女隨後將這些偽造日期的公文書郵寄給業者，使業者能以此與台電簽訂較優渥的售購電契約。台電台南區營業處依據這些不實公文，已分別溢付其中3間業者共計1萬3452元的電費，其餘業者則因經發局事後察覺異狀，發函向台電更正日期，才未得逞。

高女在面對檢廉偵訊時對犯行供認不諱。針對作案動機，高女辯稱是因為自己在2023年間「休假比較多」，導致業者的申請案辦理進度延誤。她自認若按正常進度，這些業者原本應可適用2023年度的費率，休假回來後覺得「不好意思」，認為是自己耽誤害人家少賺錢，才主動動手腳更改日期。她強調自己並未從中獲取任何好處、收受賄賂或接受廠商招待。

檢廉單位調查後發現，確實查無高女收賄或與廠商勾結的具體對價證據。考量高女所圖得的不正利益在5萬元以下，且在罪行被發覺前，已於2024年5月前往法務部廉政署南部地區調查組自首，加上其犯後態度良好，檢方請求法院減輕或免除其刑，以啟自新。



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