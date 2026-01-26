台南市府攜手中信銀 打造ATM科技防詐新防線
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導
前年首開全國先例，台南市政府與金融機構合作試辦防詐ATM成效亮眼，今（26）日宣布再與中國信託商業銀行擴大合作，在市內佈建AI防詐ATM系統，建立即時預警與聯防機制以強化防詐網絡，守護市民財產安全。並展示AI防詐提款機示範使用，未來如有疑似車手戴口罩提領，除將發出警示音提醒，也將自動通報警方到場。
台南市長黃偉哲表示，打擊詐騙是全民關注的痛點，受害者遍及各年齡層，許多血汗錢一夕流失。台南市多年來結合銀行第一線櫃員攔阻詐騙，成效領先全國，並首創防詐ATM，透過口罩、安全帽遮臉警示機制，大幅降低車手提領成功率。感謝中信銀行升級第二代AI防詐ATM，強化預警與攔阻，與市府共同守護市民財產安全。
中國信託商業銀行總經理楊銘祥指出，目前已於全台佈設逾500台防詐ATM，此次投入金融科技創新，與市府合作升級AI防詐ATM，結合語音提醒與畫面警示功能，能在民眾操作過程中主動偵測可疑行為並即時警示，並與警方建立聯防通報機制，一旦系統辨識高風險異常狀況，即自動通報警力，協助即時掌握異常交易，提升攔阻成功率。
台南市研考會指出，展現台南推動智慧城市治理與公私協力的成果，透過科技應用提前阻斷犯罪行為。警察局補充，114年台南市車手熱點提領次數為六都最低、攔阻件數六都第一，試辦防詐ATM後，車手提領次數較去年同期下降65.8％，此次與中信銀行合作，將使防詐保護網更加完善。
金管會副主委陳彥良稱讚台南市打詐成效全國第一，透過警政單位提供車手提領熱點資料，銀行於熱點加裝具臉部遮蔽示警功能的AI防詐ATM，與金管會推動的「科技防詐」方向一致，能有效攔阻非法金流，是公私協力強化金融安全的具體典範。台南地檢署檢察長鍾和憲及台南市調查處處長高吉川也肯定科技防詐的應用，指出若能於車手提領過程中即時掌握行蹤與資訊，將有助提升蒐證效率，成為未來偵辦詐騙案件的重要數位證據，進一步強化司法打詐能量。
