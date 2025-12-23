台南市府數位員工「小白」亮相 可為洽公民眾引路、按電梯

這名駐點在永華市政中心大廳的「數位員工」小白，過去多在深夜低調測試，這回首度白天亮相，立刻吸引不少洽公民眾圍觀合照、互動。

台南市民認為，「是很新鮮，但是你看我講華語他聽不懂，當然也要有時間讓它適應我們講華語、講台語的人。」

就連台南市長黃偉哲也跑來觀看測試結果，熱情的打招呼後，隨後由小白帶路、親自按電梯按鍵陪同市長上樓。這台小白機器人目前仍在建立資料庫並熟悉市府地形，透過實際場域測試回收數據，作為後續調校依據。未來在市府白天將扮演協助指引洽公路線，晚間則負責大樓巡邏等工作。

科技公司專案副理蔡毓軒説明，「AI大家都可以知道有用過ChatGPT做一些深層式的訓練，這個訓練怎麼去跟機器人做結合？它的程度可能是國中，之後會進階到高中，未來到大學，升級的概念，可以讓它更像個人一樣去學習更多東西。」

台南市長黃偉哲回應，「跟科技大廠來做實驗，希望能夠在對市民的服務上來做一個簡單的，基本上可以幫助市民解決問題的。第1個就是問路、第2個就是夜間巡檢，隨著科技更進步它還可以做更多的事情。」

小白造價約150到160萬元，內部動力系統、工業電腦等關鍵零組件全由台灣廠商生產，完全避開紅色供應鏈，資訊安全更有保障。目前小白已支援中文、英文等語系，未來還會導入台語，持續精進對話能力。預計最快明年1月底正式上線，全天候在市府駐點為市民服務。

