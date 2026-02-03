南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南市政府有一位新員工正式上工，讓人很難不注意。這位編號0001號的服務機器人「小白」，只要1句「哈囉，小白」，他立刻啟動，在1樓大廳來回移動，不但吸引不少洽公民眾圍觀、拍照，和民眾的互動感也十足。

台南市府新員工上工！ 機器人「小白」服務市民引熱議

台南市政府機器人員工，可以跟洽公民眾，親切互動！（圖／民視新聞）

上工時間一到，小白立刻自動的從充電區出發，前往第一個工作點，就定位。民眾vs.小白表示：「哈囉小白，請問一下我要到新聞處要往幾樓。」只要一句哈囉小白，這位機器人市府員工，就可以跟洽公民眾，親切互動。只是除了市府公務的相關問題外，閒聊的話題，小白不太能多說。民眾vs.小白表示：「民視是不是第一名的電視台，關於這個問題，因為不屬於市政相關的範圍，我不方便回答喔。」不過問一些家常俏皮的問題，小白也是很會聊天。

台南市府新員工上工！ 機器人「小白」服務市民引熱議

很會聊！民眾詢問市府相關科室業務，小白對答如流！（圖／民視新聞）

民眾vs.小白表示：「小白你覺得我漂亮嗎？，每個人都是獨一無二的美喔，最重要的是你的微笑和自信。」小白呆萌的反應，也意外圈了不少粉絲。尤其小朋友們，最愛圍著小白起鬨。小白目前主要負責1樓導覽服務，只要詢問洽辦業務的樓層位置，小白就會上線指路。民眾vs.小白：表示「小白可以帶我去，工務局新建工程科嗎？不好意思我現在正在工作中，不能移動到其他地方呢。」洽公民眾說：「服務態度很好啊，態度非常好只是他不能移動，如果可以移動就更好了。」台南市政府志工表示：「他的詳細解釋很詳細，剛才我一聽我就知道了，問他的人比問你還多？哈。」小白是台南市政府，率先在6都在市府中，導入國產研發的服務型機器人。每6小時充1次電，就可以全天值勤，白天當導覽員，晚上也化身巡樓小幫手，還能自己按電梯按鍵上下樓。目前具備中、英文對話能力，造價約150到160萬元，未來還會持續升級，也計畫導入台語，讓民眾們講台語嘛會通。

