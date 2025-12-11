台南市府會勘佳里公園大道 議員陳昆和提4點具體建議





為讓佳里市中心綠色廊道公園大道能成為全民共享的生活場域，陳昆和議員於市政總質詢提出建言，獲得地方民眾熱烈迴響。市府工務局、都發局、佳里公所、陳昆和議員服務處等，針對未來願景及發展研討展開現場會勘。陳昆和議員提出4點明確而具體的建言，呼籲市府相關局處要做整體規劃，不要片段式修補，讓公園大道成為能代表城市特色、也能帶動商機的綠色廊道。

陳昆和議員表示，他參選立委時，就提出重建佳里綠色廊道政見，加上地方已多次反映市府應善加利用佳里公園大道。此次經市政總質詢提出及媒體報導後，地方民意甦醒，民眾迴響熱烈，於是邀集市府工務局、都發局、佳里公所及地方人士會勘，研商如何提振佳里商圈未來發展和願景，期能順應地方需求，助佳里順勢發展而帶來的商機和人口紅利。

廣告 廣告

陳昆和議員指出，公園大道是佳里市中心一條非常珍貴的生活軸線，不只是道路，而是佳里民眾每天運動、散步、親子休憩的共同空間，更是大北門地區最重要的市中心門面。可惜的是多年來只做局部修補、缺乏完整藍圖，造成空間尺度明明很大，卻沒有整體效果。樹木老化、根系外露。遊樂設施、舞台老舊。夜間照明與景觀不足，無法展現城市特色。公共空間被零碎使用，未能成為全民共享的生活場域。

經會勘後，陳昆和提出公園道的4點願景，籲請市府重視。一、擁有真正能散步、運動、休憩的綠色步道。健康的樹木、舒適的遮蔭，讓老人、孩子、家庭都能安心使用。二、重新規劃舞台與空地，改善燈光與夜間景觀，讓社團成果發表、市集活動都有更好的場域，帶來人潮和商機。三、具備安全的步行與腳踏車空間，活動期間可彈性調整車流，兼顧交通機能與生活便利。四、形塑夜間城市意象，增加燈飾、裝置藝術、節慶燈籠，呈現夜晚亮麗美景。

更多新聞推薦

● 北北桃試辦UBike「友愛接力」1/1上路 還車選無車可借站點可獲5元騎乘券