台南市府會參訪綠川 讚賞台中水環境營造成果

【記者陳世長台中報導】台中市綠川興大段（學府路至忠明南路）緊鄰中興大學，自民國109年完工啟用以來，透過景觀設計與空間再造，在多項競賽中屢獲肯定，成為台中市重要的水岸亮點。（9）日台南市議會工務委員會盧崑福、周奕齊議員，偕同台南市政府工務局長陳世仁、新聞處長蘇恩恩、研考會主委王文效、水利局總工程司王國安等約20位同仁，蒞臨綠川興大段及水淨樂園參訪交流，由台中市政府水利局局長范世億代表市長盧秀燕接待。





水利局長范世億表示，綠川興大段以「生態共融、親水共享」為核心理念，營造具生態多樣性的複層林相，並拆除原有中興大學校牆、改設造型座椅，打開校園與河岸之間的界線，拓展市民休憩綠意空間；現場並設有裝置藝術「愛麗絲兔之夢」，透過掃描QR Code即可了解綠川轉型歷程。這次參訪由中興大學科技管理研究所所長鄭菲菲、水土保持學系宋國彰教授協助現地導覽，從學術與實務面向深入解說規劃理念與治理成果。



此次參訪也走訪復興園道「水淨樂園」主題式共融遊戲場，對於將水環境改善與親子遊憩、環境教育相結合的整體規劃模式留下深刻印象。水利局指出，市府近年持續推動水環境改善，新增每日1萬2,000 CMD污水截流與現地處理設施，並導入低衝擊開發及海綿城市概念，讓河川景觀自然融入周邊生活場域。



台南市參訪團高度肯定台中市在水環境整體營造、親水空間塑造及跨局處與產學合作上的成果，並表示親身體驗後，深刻感受到綠川由「治理河川」走向「走進生活」的轉變，相關經驗極具參考價值，將作為未來推動市政建設的重要借鏡。