台南市府濺血！男激動找黃偉哲陳情 下秒竟劃傷頸部

台南永華市政中心二樓市長室外今（16日）上午驚傳濺血事件，一名51歲張姓男子持刀劃向自己頸部，當場噴血，緊急送醫後目前無生命危險。

張男在市長室外持刀傷害自己。（圖／翻攝畫面）

台南市消防局接獲市府駐衛警通報，張男於今日上午10時14分闖入市府二樓，在市長室外大聲喊著「要找黃偉哲陳情」。現場人員見狀立即上前勸導，請他在外面的沙發坐一下等，怎料張男卻在坐下後突然亮刀，下秒直接朝自己的脖頸劃下，血液當場噴濺，頸部割傷環頸20公分、深度0.2公分，緊急送醫後目前無生命危險。

警方調查發現，張男曾於109年因毒品案件入獄服刑。他表示在服刑期間因戒護就醫時疑似發生醫療疏失，事後向相關單位提出陳情卻未獲回應。據了解，張男早在14日就已前往市府進行陳抗，今日再度前往陳情。

目前警方仍在釐清張男的確切陳情內容與自殘動機，社會局也已指派社工前往醫院關懷。

台南市政府秘書處回應此事件。（圖／中天新聞）

針對這起事件，台南市政府秘書處表示，市府第一時間啟動緊急應變機制，現場駐衛警立即制止規勸，並協助送醫，目前該民眾意識清醒，傷勢無大礙。

市府社會局表示，該名民眾設籍於其他縣市，日前向社會局尋求臨時安置協助，惟因對租屋處地點有意見，遂前來表達訴求並對社會局的協助表達感謝，不料後續竟發生此事，將進一步瞭解，持續協助，並與醫療及相關社政體系保持聯繫，確保個案獲得妥適安排。

