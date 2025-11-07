台南市府率團赴美參展 助在地企業登上國際舞台拓展外貿商機

南市府經發局帶領在地業者至美國參與二０二五聖地牙哥體育用品及健身器材展。（經發局提供）

記者翁聖權／新營報導

協助台南優質中小企業走向國際，南市府經發局組團帶領在地業者至美國參與二０二五聖地牙哥體育用品及健身器材展，並邀請國外買家與台南廠商交流媒合，擴展外貿商機並與國際接軌。

市長黃偉哲表示，在全球市場供應鏈快速變化下，如何在市場競爭中取得先機，是經濟貿易的重要課題，透過參與國際性展會提升產品曝光及尋求產業合作商機，可強化產品行銷力及產品接單合作機會；因此市府透過領團帶隊以「共同參展、買家商機媒合會，以及潛在買家企業參訪」之三合一拓銷模式，帶領南市廠商參加二０二五聖地牙哥體育用品及健身器材展，強化國外買主對南市優質產品之認識。

經發局長張婷媛指出，參展廠商結合南市運動器材OEM及ODM、設備模具、板金加工、機能食品等類型之業者，並以「Discovering Taiwan」標語意象，持續開拓新商機與合作機會，形塑台南產品獨特、多元等面向。同時於展會期間，安排國外買家至南市攤位媒合商洽，增加接單銷售機會。此外也安排參展商拜訪當地業者，以建立聯繫管道及商談合作機會。

經發局強調，藉由此次拓銷運動設備及周邊之市場經驗，未來將持續協助台南產業向外擴展，從多面向強化企業競爭利基，推動產官學研攜手共創產業新價值模式，合力開拓國際市場。