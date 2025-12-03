台南市府表揚13位優良廉能人員

市府表揚十三位優良廉能人員。(政風處提供)

記者翁順利／台南報導

台南市政府年終表揚今年優良廉能事蹟人員，合計有十三位同仁接受市長黃偉哲表揚。主要獲獎原因包含在公共工程的把關，或是內部作業的審核，都展現廉能的原則，不僅不浪費公帑，推動政策或建設的效能也提升，尤其以公開透明態度贏得市民信任，為各機關樹立典範。

市長黃偉哲表示，廉潔是政府服務最基本、不容妥協的原則。在面對高價值物品或可能造成誤解的情境時，都應堅持廉能原則，展現公務人員應有的正直與自律。這不僅是對市民的承諾，也是對自身專業與公務角色的尊重。

政風處表示，在推動各項施政時，廉能是公共治理品質的核心，感謝獲獎人員以實際行動維護廉能政府的形象，為市府團隊帶來良好示範。也期盼各單位能以廉潔楷模為標竿，持續配合推動相關廉政作為，提升行政透明度與服務品質，回應市民期待。