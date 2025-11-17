台南市府變態公務員 勘災為由駕公務車到泳池猥褻2男童 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

2025年7月間，台南市政府工務局一名施姓工程員在丹娜絲颱風風災期間，以「會勘災後重建工程」為由，駕駛公務車前往一所國小游泳池，結果卻尾隨2名分別為11歲、8歲的兄弟檔進入更衣室，接著強行撫摸2人下體並全程拍攝，全案曝光後，經台南地院審理，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》及強制猥褻罪判處應執行有期徒刑8年8個月。

判決指出，2025年7月18日上午，施男駕駛工務車以勘災為名抵達台南某所國小，然後在學校泳池旁見到就讀小學的兄弟檔，接著便尾隨2人進入更衣室。

檢警調查，施男先拿出準備好的兒童三角內褲，示意哥哥穿下，然後藉機撫摸其生殖器，然後再以弟弟內褲沒穿好為由，又要求弟弟脫下內褲，並不顧弟弟閃躲至牆壁邊也表示拒絕，仍強行脫下弟弟內褲，徒手撫摸弟弟生殖器得逞，他並以手機拍攝兄弟兩人穿著內褲、以及裸露下體的照片。

兩名男童遭猥褻後立即告知泳池管理員，管理員欲上前質問時，施員立即駕車逃跑，所幸救生員拍下施男座車車牌，警方循線查出為市府工務局的公務車，才鎖定施員身分。檢方認定施男涉案重大且有逃亡、滅證之虞，聲押禁見獲准，工務局得知施員犯下離譜行徑，立即將他予以停職。

而施男在審理過程中承認犯行，並以他已反省為由多次聲請具保，並表示願接受精神科治療、心理諮商，同時與被害人調解賠償；施男強調，他未使用暴力脅迫且無前科，願意接受電子監控期盼交保。

但法官認為，施男為台南市政府工務局公務員，竟為滿足自己私慾，違反2名男童意願，強行撫摸2童生殖器，進而拍攝男童著三角內褲與裸露下體的性影像，影響2童身心發展，犯罪動機與手段實不可取，犯後猶未能徵得2童及男童母親原諒，男童母親也表示，並無和解意願。

合議庭法官審理認定，施員身為公務員卻利用職務便利，侵犯2名男童身體自主權，對2人身心造成重大影響，行為應予嚴厲譴責，最終依對未滿14歲男子強制猥褻罪，各處有期徒刑3年2個月；另犯公務員以違反本人意願方法使兒童被拍攝性影像罪，處有期徒刑7年4個月，合併應執行有期徒刑8年個8月，本案仍可上訴。

