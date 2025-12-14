南部中心／余弘聿、莊舒婷 台南報導

台南市政府14日在新營文化中心舉辦台南丹娜絲風災感恩會，感謝協助災區重建的240個公私部門，台南市長黃偉哲親自頒贈感謝狀給救災夥伴們，總統賴清德也出席活動，向投入救災的人，表達深深感謝。





台南市府辦「丹娜絲風災感恩會」 總統出席感謝救災人員

總統賴清德南下台南，出席感恩會活動。（圖／民視新聞）









樂團以溫柔的樂聲，為感恩會揭開序幕，象徵著風雨過後的安慰與希望，台南市長黃偉哲與立委林俊憲、郭國文、陳亭妃和賴惠員，都到場參與，總統賴清德也南下出席。主持人：「中華民國總統已進入會場，讓我們用最熱情的掌聲。」總統在百忙之中撥空參與風災感恩活動，與在場貴賓握手互動，並表達深深感謝。總統賴清德：「今天我環抱著感恩的心情回到台南，出席這場非常有意義的感恩會，我特別要感謝黃偉哲市長市府團隊，舉辦這場有意義的活動，那我也要代表國家，向所有投入救災與重建的每一個人，致上最深的感謝，謝謝你們謝謝，那我相信痛苦會過去，經由我們大家的努力，美麗一定會留下來。」

廣告 廣告





台南市府辦「丹娜絲風災感恩會」 總統出席感謝救災人員

台南市長黃偉哲親自頒發感謝狀給２４０個公私部門團隊。（圖／民視新聞）









透過影片來看，今年七月的丹娜絲颱風重創台南，導致許多民宅受損慘重，屋頂吹飛，電線桿倒得倒，斷的斷，行政院與台南市府第一時間，整合中央與地方能量，投入搶修，而為了感謝各界協助，市府14日下午在新營文化中心演藝廳，舉辦台南丹娜絲風災感恩會，由市長黃偉哲親自頒贈感謝狀，表揚240個公司部門團隊。台南市長黃偉哲：「不管您是出錢出力還是出工出物資，都讓我們台南所有的災民的心中，充滿了感激與感動。」包含高雄市政府、屏東縣政府以及農漁民團體、民間搜救隊、以及許多善心人士，在災民最需要的時候，伸出援手，成為災民堅強後盾，也讓大家在無情風災裡，感受到溫暖。

原文出處：台南市府辦「丹娜絲風災感恩會」 總統出席感謝救災人員

更多民視新聞報導

妹子嗆「直男一個比一個醜」！嘆台女「很可憐」掀網論戰

韓國瑜就是不來！賴清德明邀2院長國政茶敘 流程、內容全曝光

談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可

