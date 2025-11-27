台南市府鮮味上菜 媒合南科團膳廠商與5家在地漁產

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市府今天在南科管理局員工餐廳，舉辦漁產加工品團膳採洽會，媒合南科園區團膳廠商與台南5家漁產業者；並展示創意料理，盼讓更多園區上班族能品嚐在地新鮮漁產。

市長黃偉哲致詞表示，南科是全台灣產值最高的科學園區，聚集全國頂尖人才，市府希望提供最好農漁產品給園區團膳廠商使用；除水果外，漁產品質同樣亮眼，其中台灣鯛通過歐洲食品認證、成功外銷，深受歐洲市場喜愛。

黃偉哲說，台南出產各項農產品均確保來源可溯，兼顧美味與衛生安全，希望南科園區各廠商與團膳業者多採用台南食材，讓最優秀人才吃到最安心、最道地料理。

台南市政府農業局提供資料指出，台南為全台水產重鎮，除台灣鯛與虱目魚外，牡蠣產量也名列前茅，此次採洽會邀請漁產業者向團膳廠商展示加工品與鮮品，希望擴大南科園區採購量，提升在地漁產銷售。

農業局說明，此次會中示範「黃金鯛魚塊佐檸檬奶油醬」、「翡翠虱目魚蒸蛋」兩道料理，並由南科員工餐廳廚師搭配廠商加工品烹調鳳梨珍鯛、泰式檸檬鯛魚、脆皮鮮蚵、咕咾虱目魚塊、大埤酸菜蚵、三杯虱目魚6道佳餚，訂購資訊會在臉書（Facebook）「南得極品」公開。（編輯：陳仁華）1141127