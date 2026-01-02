台南市府：中央總預算卡關 台南防洪工程現隱憂

（中央社記者張榮祥台南2日電）去年7月丹娜絲颱風重創台南，台南市政府今天表示，目前台南治水預算尚有新台幣170億元缺口，中央總預算卡關，將衝擊台南今年17億2000萬元預算補助，也讓防洪工程推進出現隱憂。

南市府水利局今天指出，去年7月丹娜絲颱風過後，市府第一時間完成防洪牆、增設抽水機等應急工程，也透過沙腸袋等填補七股外海沙洲。但排水系統整治、渠道拓寬與護岸加高等中長期治水工程，費用上億元，急需中央支援，否則難以趕上汛期前施作。

水利局表示，受丹娜絲颱風影響最大的七股區西寮社區，若欲阻擋暴潮，除外海沙洲復育，鄰近大寮排水系統也要建置防潮閘門與蓄洪池，預估治理經費4億4500萬；中央總預算卡關有如凍結工程預算，拖延防洪工程施工，減少居民汛期獲得保護機會。

水利局強調，治水預算攸關社區安全，期盼立法院儘快通過中央總預算，讓地方治水經費順利到位，中央部會和地方政府攜手面對極端氣候，提升防洪量能。（編輯：張銘坤）1150102