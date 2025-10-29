台南市捷運綠線可行性研究5場地方說明會順利完成
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府交通局辦理捷運綠線可行性研究第5場地方說明會，並邀請立法委員、議員、里長等民意代表及民眾參與，交通局表示，將會綜整5場說明會所蒐集意見，納入可行性研究報告書規劃考量。
交通局局長王銘德表示，捷運綠線規劃東起市道180與台39路口，行經平實轉運站、臺鐵臺南站、舊城區、市議會至臺南地方法院，是重要的東西向路線，其中東、西兩端採高架，舊城區則採地下化。交通局前已於今(114)年3月至4月舉辦4場地方說明會，今日則是依據前幾場說明會的建議，提出地下段向西延伸出土的調整方案。
交通局表示，地下段西側出口原位於水萍塭公園，因永華路一段較窄，現改為延伸到永華路二段，地下出口引道可設於中央分隔帶，不會影響車道數，僅永華三街口會配合調整為僅能右轉、永華五街口則設置限高，但因鄰近道路完善均能連通替代，影響不大。另因地下化區間延長約1.9公里，經費自約968億增加為約1027億，增加約6%，經試算財務也在可行範圍內。
此外，民眾也關心「G13站」位置由原西門和意路口調整到永華海安路口，交通局指出，G13調整後站距更為平均，且未來出口地下通道仍可設置於西門路，又可增加服務海安路商圈，商家或遊客的受惠範圍更大、更便利。
交通局進一步說明，捷運綠線地下段施工大部分都採用「潛盾工法」在道路下方挖掘，不影響路面交通，僅車站位置需要小部份開挖，會採半半施工將衝擊減到最低，施工期間也會對古蹟、鄰房、文化資產隨時監控，此工法是國內外都市捷運普遍採用，十分成熟，民眾可安心。
交通局副局長熊萬銀表示，本次說明會承蒙民眾熱烈參與及提供許多寶貴建議，交通局將納入規劃考量，說明會影片可於YouTube平台（臺南市政府交通局新聞頻道）觀看，如民眾有意見未及於說明會上表達，亦可將具體意見(註明姓名及聯絡方式)以書面或傳真送交臺南市捷運工程處(傳真：06-2958829，地址：臺南市安平區永華路2段6號1樓，收件期限至114年11月7日止)，後續會議紀錄（含重要議題回覆）亦將公開於交通局及捷運工程處官方網站。
