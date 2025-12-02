台南市攜手華碩轉型AI City 胡書賓談合作三重意義

台南市市長黃偉哲與華碩電腦共同執行長胡書賓今（2）日共同簽署「 AI City示範城市」合作備忘錄。

當文化古都台南市要迎向AI，而華碩AI解決方案需要落地驗證，就此促成了雙方一拍即合的背景。就在今（2）日下午，台南市市長黃偉哲與華碩電腦共同執行長胡書賓攜手簽署「AI City示範城市」合作備忘錄，定調要以市民需求出發，共同驅動城市治理與產業創新。

黃偉哲致詞時提到，今（2025）年7月重創台南的丹娜斯颱風，當時為了從優、從快協助災民救災，就要迅速來判定，但是實務上，是沒有人力一個一個處理，而運用AI來加快處理與認定，就可以加快市政流程並解決民眾需求，說明AI能優化流程提升市政服務。

隨後，胡書賓致詞，他一開頭就點出「全球面臨數位轉型，AI已經成為所有城市面對的挑戰，能往前邁進的關鍵驅動力量，正是華碩集團長期深耕的高效能運算，還有智慧城市的解決方案。」

而華碩攜手台南市政府聯手打造AI City，胡書賓則是認為此合作對華碩有3重意義「首先是AI City從算力出發，打造台南市的AI基礎建設，讓城市治理的各領域的資料，不管是交通、災防或者是醫療，能夠真正串接，華碩集團也會運用多年建設AI超級電腦的經驗，與台南市政府一起合作，強化台南市的城市級運算，以及模型的訓練能量。」

胡書賓進而談到第二層意義「AI不應該只停留在技術，而是要真正的走入生活，不管是智慧交通、公共安全，還是城市治理資料上，可以讓更多的市政、服務都AI化，進一步包含即時的交通預測、燈號控制，還有醫療方面的高齡照護，真正的、且直接的改善市民的體驗跟安全。」

「第三層意義則協助產業鏈的轉型，打造一個可複製的AI系統的模式，台南具備充沛的研發能量，沙崙研發、柳營製造，而華碩集團會整合城市治理的各項需求、產業技術，還有AI模型的能力，形塑成一個真正可以複製、可以輸出的AI City解決方案。」胡書賓強調。

