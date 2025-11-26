台南市政府公文洩端倪 12職等參事李穆生「過水領退休俸」是真的！上任半年辦退休 公職生涯爭議再起

台南市政府12職等參事李穆生已在10月1日退休。資料照片

前台南縣、高雄市環保局長李穆生因涉案被判刑遭監察院彈劾，今年3月轉任台南市政府參事，引發外界質疑「過水領退休俸」、「綠版郭冠英」爭議。當時李穆生信誓旦旦稱自己是51年次，還有3年可為台南市貢獻其專業，且是自投履歷應聘，相關指控全是子虛烏有。不料台南市政府今天發出派令，核定環保局長許仁澤調派12職等參事，「補李穆生缺」；市府內部則證實李穆生已在今年10月1日退休，實際任參事期間僅約半年。

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚間發生大火，目前進行殘火處理，連日來在市議會引發藍綠攻防，甚至有議員要求環保局長許仁澤下台負責。台南市政府今晚證實，市長黃偉哲已簽准環保局長許仁澤調派參事、仍代理局長的人事命令。

不過，這份派令另有亮點，就是核定許仁澤派免主旨下方，註明許仁澤的參事職是「補李穆生缺」。台南市政府內部則證實，今年3月上任12職等參事的李穆生，已於10月1日辦理退休，直接打臉李穆生當時自稱「還有3年可為台南市民服務」的說法。

今年3月初，台南市議會國民黨團書記長林燕祝指接獲市民爆料，指曾任台南縣、高雄市環保局長的李穆生因案遭停職，無法領取退休金，竟找關係到台南市政府擔任12職等參事，「這是許多公務員難以企及的高官職缺！」並稱她接獲陳情爆料，指李穆生只是來「過水」，可在短短兩個月後就拿到退休俸，引發基層不滿。

林燕祝質疑，李穆生過往公職生涯爭議不斷，在高雄市任職環保局長期間涉及環保勞務採購等弊案，被指控濫權圖利特定廠商及洩漏政府採購文件，讓廠商預先得知招標資訊，2018年被依洩漏國防以外秘密罪判刑1年2月確定，隔年監察院並以12：0全票通過彈劾並移送公務員懲戒委員會，被處以1年停止任用處分。

林燕祝說，由於退休年齡將至，李穆生若無法回任公務體系，就拿不到退休金，他為此四處請託，才得以進入台南市府「過水」，目的就是要領退休金。以12職等800俸點計算，30年年資可月領7萬2450元。

台南市政府當時回應議員質疑，強調李穆生遭公懲會停止公務人員任用1年處分已屆滿，得依相關法令申請職務。李穆生本人則聲稱他之前在南縣環保局任職，早已符合退休資格，並非來「過水」領退休俸。

李穆生當時表示，他是51年次，還有3年可為台南市貢獻其專業；他是從網站得知市府有參事缺，才自投履歷應聘，並沒有四處請託，均依法依規定辦理。能進入市府服務，只能說是神的安排。



