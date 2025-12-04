台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心志願服務隊榮獲「全國績優志工團隊獎」。（市府提供）

記者陳治交／台南報導

十二月五日為國際志工日。衛生福利部舉辦一一四年全國績優志工表揚典禮，台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心志願服務隊榮獲「全國績優志工團隊獎」，市長黃偉哲致贈花束感謝志工多年奉獻。

社會局長郭乃文表示，台南的防暴工作能持續前進，靠的不只是制度，而是一群願意站出來的志工與社區力量。台南市政府家防中心志工隊民國八十七年成軍，以單一窗口方式受理諮詢、接待、轉介社工及接聽電話協助初評等。志工隊也自編演出兒少保護行動劇，結合社區鄰里及學校資源，參與市府所推展家庭暴力、兒少保護、性侵害、性騷擾防治及性剝削等被害人保護關懷服務及預防宣導工作。

台南市政府家防中心志工隊隊長蘇玉蘭投入志願服務工作超過三十五年，關懷走過家暴危機的被害人，給予支持與陪伴，曾獲頒「台灣省優良志願服務人獎」，更榮獲「三等志願服務獎章」，「施比受更有福！」是她最重要的信念。

台南市對任何形式的家庭暴力絕對零容忍，但暴力防治不能只靠政府、社工及警察，更需仰賴公私網絡的合作及社區的力量；台南市政府家防中心志工隊針對低危機的家暴被害人，提供電話關懷服務，竭誠歡迎志同道合的夥伴加入志工行列。