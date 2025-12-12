台南市政府推出ATG智慧稅務系統 強化抓漏打詐

（中央社記者張榮祥台南12日電）詐騙猖獗，台南市政府今天宣布推出「ATG智慧稅務系統」，強化「抓漏」及「打詐」，有效確保市民權益。

南市府財政稅務局今天指出，「ATG智慧稅務系統」結合稅籍資料庫、地理資訊系統（GIS）及AI技術，透過AI主動清查比對稅籍資料及相關圖資，提升稅務清查效率，大幅減少人為錯漏，也能省下大量稽徵人力及時間，讓課稅服務更便捷精準。

財稅局說明，ATG系統是稅務數位化關鍵指標，透過GIS地理圖資技術與AI輔助分析，系統自動交叉核對稅籍資料、國土利用調查圖及建物區塊圖等多元資訊，提升清查效率與數據精準度，也有助於化解徵納雙方潛在歧見。

財稅局表示，以往財稅局每年投入大量人力耗費4萬2000個工時，清查6萬5000筆稅籍資料，未來採用ATG系統後，預估至少節省5000個工時，清查件數可超過10萬筆，提供迅速確實的智慧便民稅務服務。（編輯：謝雅竹）1141212