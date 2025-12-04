日照中心長輩使用彈力帶進行阻力訓練，提升肌耐力。（衛生局提供）

記者陳治交／台南報導

長照3.0服務提前到位，相關新措施自今年九月一日起正式施行。台南市政府衛生局配合中央分階段推動長照3.0，不僅擴大服務對象，更同步強化多項服務，讓有長照需求的市民獲得更完整、更安心的在地照顧。

衛生局長李翠鳳指出，長照3.0服務自今年九月一日啟動第一階段新措施，放寬聘有外籍看護工的家庭可使用社區式服務，已有二一三人受惠；社區式交通接送的使用人數亦增至一六六人；居家喘息服務放寬服務地點，讓長輩在安全評估下也能至戶外活動，已有一萬一千多人受惠；營養照護部分調高給付額度與次數，共協助十四位長者維持營養狀況與肌力。

八十二歲的林阿嬤中風需長期照顧，外籍家庭看護工阿琴全天協助，但長時間照護讓阿琴幾乎沒有休息。今年九月起政府開放聘有外籍看護家庭亦可使用日照服務，經衛生局照管專員說明後，林先生決定帶阿嬤前往日照中心體驗，林阿嬤與其他長輩一起玩桌遊、開心大笑，阿琴終於能喘口氣，疲憊及精神壓力明顯紓解。

市長黃偉哲表示，目前本市長照使用者已突破四萬五千人，長照服務涵蓋率亦穩定攀升，從一一三年的百分之九十五點六二提升至百分之九十八點六。市府將強化量能、滾動檢討各項制度，確保政策真正落實、讓家庭實際受益。若您或家人有長照需求，歡迎撥打「１９６６長照服務專線」洽詢，讓長照3.0服務更到位。