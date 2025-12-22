台南市榮服處參與耶誕踩街活動

台南市榮服處與榮欣志工隊參與小東里耶誕踩街活動。（記者黃文記攝）

記者黃文記／永康報導

迎接耶誕佳節，營造溫暖友善的社區氛圍，台南市榮民服務處榮欣志工隊第二隊與第六隊日前參與東區小東里耶誕踩街活動，陪伴里內的榮民眷與大、小朋友一同走上街頭，在繽紛歡笑中感受節慶祝福，使榮欣關懷於冬日中持續綻放溫暖光芒。

活動當天，台南市榮服處榮欣志工隊第六隊的服務列車遠從新營區開赴東區，熱情參與第二隊偕同服務。在榮欣志工的帶領下，台南市榮服處服務組同仁、多位社區服務組長夥伴，陪伴榮民眷里民與大小朋友一同踩街。

廣告 廣告

曾獲「榮民楷模」的小東里里長余天翔表示，此次活動以社區踩街與耶誕同樂為核心，並結合集章式互動體驗與音樂晚會，希望帶給社區民眾幸福洋溢的節慶氛圍與儀式感。他說，小東里住有許多榮民及眷屬，在榮欣志工的陪伴下走出家門，與社區民眾一同裝扮、參與活動，是一段難能可貴的經驗。活動過程中，不僅收穫來自沿途民眾的祝福，也深刻感受到社區對榮民及眷屬所展現的友善態度與關懷情誼。

台南市榮服處處長王國能指出，耶誕佳節將至，透過節慶活動有效串聯在地資源，不僅促進榮民及其眷屬融入社區，強化與鄰里之間的互動關係，也具體呈現榮欣志工長期投入關懷服務所累積的溫暖能量。未來，榮服處將持續整合社區力量，建構更為友善且完善的支持網絡，使榮民及其眷屬在日常生活中，實際感受到被關注與被陪伴的安全感。