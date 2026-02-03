台南市榮服處攜手欣桃天然氣至榮民之家歲末寒冬送暖

欣桃天然氣董事長房茂宏（左）捐助慰問金給台南榮家，台南市榮服處副處長徐麗如代表接受。（記者黃文記攝）

記者黃文記／永康報導

春節將至，欣桃天然氣公司秉持企業精神，日前赴台南榮民之家及台南市榮民服務處捐助慰問金給予榮民(眷)，希望透過關懷與送暖表達祝福。

欣桃天然氣董事長房茂宏表示，欣桃天然氣公司心繫地區榮民(眷)，長期投入公益，肯定榮民前輩一生的奉獻犧牲，當榮民(眷)遭逢困境，需要長期醫療協助及支援時，欣桃天然氣將成為堅實的後盾給予協助，未來除捐助慰問金，亦積極持續投身公益活動與社會關懷。

台南市榮服處副處長徐麗如除了代表致贈感謝狀，也特別感謝欣桃天然氣公司長期以來對榮民眷的服務照顧不遺餘力；榮服處未來將緊密鏈結民間資源，以多元豐沛的力量，共同投入關懷弱勢服務，也期盼拋磚引玉，帶來更多社會慈善資源投入，達到更大效能。

台南市榮服處表示，該處秉持「榮民在哪裡，服務就到哪裡」的宗旨，整合各部門福利資源，主動關懷協助、持續服務，意在成為榮民(眷)最信賴的夥伴、最堅實的依靠外，服務將不會中斷，讓榮民(眷)心安。