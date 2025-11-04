台南市榮服處舉辦年度幸福小榮眷相見歡 愛與感恩溫馨滿溢

台南市榮服處舉辦年度幸福小榮眷相見歡活動。（記者黃文記攝）

記者黃文記／永康報導

台南市榮民服務處日前舉辦「幸福小榮眷相見歡活動」，該活動由財團法人榮民榮眷基金會、橋頭馬術中心、建順化工有限公司、欣南、欣桃天然氣股份有限公司及欣泰石油氣股份有限公司等單位共同支持，邀請接受認養的小榮眷家庭與長期關懷扶助的認養人及企業、團體齊聚一堂，彼此面對面交流互動，場面溫馨感人。

活動在榮服處舉行，由小榮眷代表蒙同學向長期關懷的認養人致上誠摯感謝，分享這一年來在學習與生活上的成長與收穫，也希望未來能將善的循環傳遞下去，有機會成為幫助者。在場的小榮眷們更以純真的歌聲演唱〈聽我說謝謝你〉、親手致送感謝卡及感恩花束，表達對認養人真摯的謝意，現場洋溢著愛與關懷的氛圍。許多認養人也感動地表示，看到小榮眷們安心就學、健康快樂地成長，是最溫暖的回報。

廣告 廣告

榮服處還安排走馬瀨農場輕旅行，讓小榮眷家庭們在自然綠意中享用午餐、搭乘遊園車導覽園區，並欣賞精彩的烏克蘭特技綜藝秀、哈薩克飆馬特技秀；一路笑聲不斷，小榮眷與家人們玩得盡興，留下滿滿回憶。

榮服處表示，感謝也感恩各界愛心人士長期關懷小榮眷家庭，讓他們在成長路上不孤單；透過每年相見歡活動，不僅凝聚愛與希望，更讓受助的小榮眷們以感恩之心努力向上，期盼未來也能將這份溫暖傳遞下去，讓社會充滿更多愛與光亮。