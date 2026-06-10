台南市毒駕案件暴增107.8% 市議員林燕祝要求南市府盡快提出解決方案
記者黃文博／台南報導
全台毒駕問題引發社會高度恐慌！台南市議員林燕祝於議會總質詢時指出，她從去年6月17日揭露台南市的毒品快篩試劑過期，並成功爭取「毒品唾液快篩」後，且於去年11月底上路，近期全台進行毒駕大執法，台南市數據竟呈現恐怖飆升，今年度同時期與去年度比對，台南市毒駕案件暴增高達107.8%，林燕祝沉痛表示，古代有「鴉片戰爭」，現在台灣正面臨嚴峻的「煙彈戰爭」，光是今年5月，全台毒駕就已奪走7條無辜的性命，反毒工作刻不容緩，她要求警察局與衛生局提升毒品列管與追蹤輔導人數系統，並做橫向聯繫才能夠同步掌握，她憂心這些輔導的個案，有些可能為毒駕的潛在因子。
林燕祝說，現在毒品取得的便利性令人毛骨悚然，過去大眾印象中，購買毒品必須前往複雜且危險的特定場所，但如今隨著科技發展，只要一支手機，買毒品就跟買菜一樣簡單，她當場問教育局長「音樂課」是什麼？現在只要利用網路社群平台，輸入購買毒品的關鍵字、加入特定群組、取得核可證明後就能輕易購買，新型態毒品與交易模式防不勝防，社群平台淪為販毒的溫床。
行政院長卓榮泰日前曾宣示「反毒是一場戰爭」，林燕祝問市府，子彈準備好了嗎？她拿出台南市所編列「115年度毒品案件尿液、毒物檢驗鑑定費用、查獲毒品案件嫌犯尿液初篩試劑及毒品初步檢驗盒與各項耗材」共1,455萬元，截至5月31日為止，已動支785萬2933元，這個數據還不包含近期毒駕大執法後的龐大開銷，因送驗第一次定性分析就要1000元，第二次的定量分析2000元，顯見快篩與後續檢驗費用量能面臨極大考驗。
林燕祝近一步指出，目前中央正研議修法將毒駕車輛一律沒入並銷毀，但在修法過渡期中，台南市各拖吊場的停放量能早已徹底癱瘓，嚴重超出基本放置量能，她特別點出超出基本容量最多的永康拖吊場，目前機車已爆量多出369輛、汽車超出基本停放量達80輛，台南市五個拖吊場已塞爆，她要求市府盡快提出解決方案。
林燕祝呼籲，除了毒駕大執法，詐騙案件也鋪天蓋地而來，已經徹底拖垮第一線員警的體力與心力。她拜託市長與警察局長，向中央強力要人，補助地方警力，並再次提高警勤繁重加給，給予第一線同仁實質的福利與保障，千萬不要讓捍衛治安的基層警員在最前線孤軍奮戰。
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