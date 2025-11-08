台南市民政局婚禮說明會 提倡家庭價值
記者翁順利／台南報導
台南市聯合婚禮新人說明會於八日溫馨登場，民政局在會中除了說明婚禮流程與資訊細節，更邀請家庭教育中心專家講解兩性相處技巧與婚姻經營的知識，提醒新人們優先重視婚姻和家庭價值，然後協助大家以全新的心情享受免費服務的結婚登記作業。
今年聯合婚禮即將於本月二十九日在曾文市政願景園區舉行，八日由民政局副局長吳明熙代表局長姜淋煌舉辦新人行前說明會，指出將提供新人們生育獎勵金、育兒補助等，更準備五十吋電視、變頻冰箱等家電，要讓新人中獎都中獎，一起努力打造更幸福宜居的城市。
民政局表示，今年聯合婚禮擇定於前身為首府大學的曾文市政願景園區舉行，並規劃浪漫的證婚儀式，由黃偉哲市長親自擔任證婚人主持證婚典禮，希望透過新市政園區的意象，象徵新人們都能擁有幸福的新願景。
自民國九十七年以後儀式婚改為登記婚，市府舉辦隆重的聯合婚禮希望給新人便捷的成婚平台，並精心規劃布置會場，要讓新人擁有滿滿的儀式感，為了留下更美好的回憶，規劃浪漫溫馨的婚禮活動，民政局副局長吳明熙更在會中說明，今年的新人賀禮共有包含行李箱、咖啡機等六項精美禮品，更加碼提供市長獎作為抽獎，鼓勵更多新人參與而且滿載而歸。
