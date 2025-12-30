台南市治水新力量 六十台移動式抽水機組交機

黃偉哲主持交機儀式和啟用。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

台南市政府斥資近九千萬元，今年增購六十台0.3CMS移動式抽水機組，三十日由市長黃偉哲到座駕抽水站檢視機組連續抽水性能，並主持「114年度0.3CMS移動式抽水機交機儀式」。黃偉哲強調，雖然目前不是汛期，但一切要超前部署，確保市民生命財產安全，降低淹水發生頻率。

每一座移動式抽水機組抽水量0.3CMS。（記者張淑娟攝）

黃偉哲表示，市府為強化防汛整備，今年在團隊的積極爭取下，獲經濟部水利署三千百五七十六萬元補助，市府更自籌五千三百六十四萬元，總計投入八千九百四十萬元，增購六十台0.3CMS移動式抽水機組。黃偉哲也指出，目前台南共配置五百一十一部移動式抽水機，此次六十部新機組，主要是汰換老舊機組，全面提升防汛效能，雖然目前尚未進入梅雨季或颱風季，但市府必須確保防汛設施與機具維持最佳妥善狀態，才能在汛期來臨時有效應變，同時展現市府「超前部署、預作準備」的防災原則。

水利局長邱忠川表示，全台南有五百一十一部移動式抽水機，是全國設備最完整的城市之一，然因部分機組機齡已超過十五年，抽水效能及穩定性不佳，有必要汰舊機組，今年特新購六十台移動式抽水機組，採用工業級引擎，可連續運轉廿四小時以上，具備高效能、高機動性，將優先汰換預布於易淹水地區的舊機組，大幅提升台南在面對颱風豪雨時的應變能力。

市長黃偉哲檢視交機的新的移動式抽水式機組。（記者張淑娟攝）

邱忠川也指出，除新購移動式抽水機組外，對於大型抽水站設備效能，也同時推動抽水站老舊抽水機組汰換更新，迄今已完成抽水站機組更新改善十五站，投入六億六千一百萬元，更新的抽水量達142.3CMS，不僅確保抽水穩定性也可避免日益升高的維護成本，後續也將定期檢討既有設備抽水效能及長期使用效率，打造完善的防汛設備。