台南市流感與新冠疫苗第二階段11月1日開打

▲ 南市將於 114年11 月 1 日 起擴大公費流感及新冠 LP.8.1 疫苗的第二階段接種對象，凡50 歲以上民眾皆可接種。（圖／南市府衛生局提供）

[NOWnews今日新聞] 流感季來勢洶洶，加上氣溫驟降，南市將於 114年11 月 1 日 起擴大公費流感及新冠 LP.8.1 疫苗的第二階段接種對象，凡50 歲以上民眾皆可接種。南市府預期隨著季節變化呼吸道病毒將更為活躍。衛生局呼籲，南市流感疫苗採購量剩4成，長者、幼兒、慢性病患等高風險族群應儘速完成流感與新冠疫苗接種，以降低感染後發生重症和死亡的風險。

根據疾管署統計，114年截至10月25日，全國已累計流感併發重症確定病例2,065例，並造成497人死亡，新冠併發重症確診病例累計共1,695例、死亡病例共394例。

臺南市114年截至10月25日流感併發重症確定病例229例，其中66人死亡；新冠併發重症確診病例共計131例，其中35例死亡，分析顯示這些重症及死亡個案中，多數為「未接種疫苗」。流感及新冠病毒對高風險族群的影響不容忽視，接種疫苗是預防重症與死亡最重要的防線。

其中，新冠病毒仍持續變異流行，截至114年10月25日止，南市公費流感及新冠疫苗分別已接種31萬7,693劑及7萬8,672劑，接種量為去年同期增加12%及17%，公費流感疫苗各類接種對象中以65歲以上長者接種量較113年同期成長25.9%，最為明顯，11月起公費流感及新冠疫苗將開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，呼籲符合資格民眾盡快完成接種。

衛生局局長李翠鳳提醒，面對來勢洶洶的病毒，接種疫苗能有效避免罹患呼吸道傳染病，減少重症及死亡的發生。由於病毒株變異，過去接種的疫苗保護力皆已衰退，只有接種最新的流感及新冠疫苗 LP.8.1 才能有效預防傳染病與重症。

除了疫苗外，個人防疫措施同樣重要： 年長者或免疫低下者等進入醫療照護機構等高感染風險場域時，建議務必佩戴口罩。若有任何不適症狀，應儘早就醫，保護自己與家人的健康！台南疫苗接種線上預約。

