台南市消防局傳弊端 前局長被約談

廉政署獲報指前台南市消防局長李峯辦理民間捐贈高壓細水霧幫浦消防車及相關設備疑涉貪瀆不法，台南地檢署24日兵分8路搜索消防局等處，帶走相關資料及名單，並以被告身分約談日前甫閃辭、「自傷」送醫的李明峯等4人及6名證人，正漏夜偵訊中。

李明峯在賴清德、黃偉哲市長任內擔任南市消防局長15年，創下6都消防局長最久紀錄，他2年前倡議引進高壓細水霧幫浦消防車，認為水霧車機動性較佳，如遇火勢不大，也能取代消防車直接上場，可大幅降低民宅水損程度。但因每輛水霧車及設備要價高達250萬到450萬元，消防局未編列相關經費，民間企業、友人得知紛相挺捐贈，全市53個消防分隊有16輛高壓細水霧幫浦消防車，及改裝29套高壓細水霧幫浦設備的車輛。

今年8月，「靠北消防3.0」粉絲專頁匿名爆料，指「從消防月曆、各分隊17車及最近展示刀鋒瞄子的廠商，竟然都是同一位。」還質疑「試問哪個縣市8年來，從上到下都幫固定廠商呢？那不就是圖利嗎？」

檢廉發現，李明峯的楊姓女性友人原經營數位行銷公司，承攬近幾年台南市消防月曆，在得知李的水霧車政策後，去年7月登記成立科技公司，獨家經銷高壓細水霧幫浦車輛及裝備，疑涉及不法。

由於檢廉蒐證過程疑走漏風聲，李明峯本月12日突請辭，17日晚間驚傳在汽車旅館「自傷」送醫，救護人員發現他手部有刀傷和血壓偏低，李聲稱與朋友餐敘不勝酒力到汽車旅館休息，不小心割到右手肘，仍引發外界揣測。

南檢搜索8處地點，約談李明峯、蔡姓搶救科長、李姓車保場長、李明峯的王姓司機及楊女共10人。