台南市消防局至奇美實業辦理消防救助人員組合訓練

消防局至奇美實業辦理消防救助人員組合訓練。（消防局第五大隊提供）

記者黃文記／仁德報導

台南市政府消防局為提升在地企業面對地震後工業管線災害的初期應變與搶救能力，二十三日與奇美實業合作，在其廠區內舉行「管線洩漏及火災事故」示範性演練。演練情境模擬因地震造成管線破裂，引發洩漏並產生明火，透過奇美消防隊與市府消防局的全程合作，展示企業自主防災與科技化救災結合的成果。

這次演練假設廠區管線因地震發生龜裂與洩漏，進而引發火災事故，廠區啟動自衛消防編組後，奇美實業消防隊在市府消防隊抵達事故現場前，即完成通報流程、初期人員疏散、監測與危害排除程序，迅速建立現場安全防護。奇美實業運用科技設備，包括熱顯像無人機進行空中偵察與熱點判讀，以及消防機器人執行遠端滅火及冷卻作業，以降低消防人員進入火場的風險。

台南市政府消防局此次事故周邊五個消防分隊共同支援，合力進行管線關閉作業並撲滅火勢，藉由此次組合訓練，不僅提升廠區自衛消防編組與消防隊之間的協同效率，也使第一線人員熟悉高風險災害的應變流程。奇美公司則指出，演練有助於強化廠區面對震災及火災的整體韌性，未來將持續精進設備、流程與訓練，以保障員工安全並降低災害衝擊。

消防局長楊宗林表示，工廠火災狀況瞬息萬變，透過演練能讓消防同仁熟悉高危險度程序，確保市民生命財產安全。市長黃偉哲也強調，市府持續強化消防能量，透過不斷實戰驗證提升臨場應變力，讓台南成為更安全的城市。