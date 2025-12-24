台南市消防局遭搜索！疑救災車採購爆貪瀆…檢調帶走捐贈資料偵辦

社會中心／洪正達報導

台南市消防局爆發貪瀆疑雲！廉政署24日一早率調查人員前往消防局搜索並帶回相關資料偵辦，據悉案情與消防車水霧幫浦採購弊案有關，其中得標廠商被指出是前高層的友人，也一併承攬了近幾年消防局月曆的，消防局則表示，將全力配合廉政署調查，並進一步對外說明。

根據《鏡報》報導，廉政署將近半年前接獲檢舉，指出台南市消防局某高層從今年初開始，積極推動市價從250萬元起到450萬元不等的「高壓細水霧幫浦消防車」，但是其中水霧設備廠商卻是該高層的民間友人，除此之外，該名友人還承攬近年來的消防月曆製作。

檢調人員搜索消防局，疑似與救災車採購弊案有關。（圖／翻攝畫面）

廉政署今24日一早搜索台南市消防局，24日上午不到九點，數名調查人員前往台南市永華消防中心執行搜索，調查人員進入後隨即前往位於6樓局長室旁的秘書室，就相關資料進行蒐集與查閱，全程依法辦理；消防局方面表示，已配合廉政署相關作業，後續將依調查進度進一步說明。

檢調人員搜索後，帶走捐贈資料偵辦。（圖／翻攝畫面）





無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

