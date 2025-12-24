台南市消防局遭突擊搜索！前高層涉救災車採購弊案 檢調帶走資料偵辦

台南市消防局今早遭檢調搜索。取自Google Map



台南市消防局爆發貪瀆疑雲，廉政署今日（12/24）一早就率調查人員前往消防局搜索，並將相關資料帶回偵辦，據悉案情和消防車水霧幫浦採購弊案有關，其中得標廠商被指出是前高層的友人，同時還一併承攬近幾年消防局月曆。消防局對此表示，將全力配合廉政署調查，並進一步對外說明。

據《鏡報》報導，廉政署從近半年前就接獲檢舉，指出台南市消防局某高層自今年初開始，就積極推動市價250萬元至450萬元不等的「高壓細水霧幫浦消防車」，不過其中的水霧設備廠商卻是該高層民間友人，且除了水霧設備外，還一併承攬近年來的消防月曆製作。

廉政署為釐清案情，今日（12/24）上午9時許前往台南市永華消防中心進行搜索，並查閱六樓秘書室資料，就相關資料進行蒐集與查閱，全程依法辦理。南市消防局表示，已配合廉政署相關作業，後續將依調查進一步說明。

台南市前消防局長李明峯本月12日疑酒後失言被投訴，隨後無預警退出首長群組，並以個人家庭因素請辭，獲准離任。卸任後短短五天，就傳出在摩鐵受傷，緊急送往永康奇美醫院治療。如今消防局傳出弊案，外界也關注其脫序行為，是否和本次搜索案情有關。

