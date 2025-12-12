台南市消防局長李明峯任職15年請辭 黃偉哲已核准

李明峯曾榮獲經理人月刊評選為「2020年度百大MVP經理人」。（翻攝自台南市政府官網）

台南市消防局長李明峯任職15年，今（12日）傳出退出工作群組，台南市府隨後證實，李明峯因個人家庭因素已向市長黃偉哲提出請辭，市長經審慎了解後正式核准，請辭案即日起生效。

李明峯自台南縣市合併升格為直轄市以來擔任消防局長長達15年，今日傳出因家庭因素，近日向黃偉哲提出請辭，經過審慎了解後予以尊重，已正式核准，請辭案自即日起生效。市府表示，將儘快處理後續人事，確保消防各項業務持續運作，守護市民生命財產安全。

市府指出，李明峯任內領導消防團隊推動救災與緊急救護制度改革，台南市消防隊在全國緊急救護技術選拔中屢獲佳績，並曾榮獲全國十大傑出救護技術員第一名。市府指出，在李局長帶領下，台南成功急救心肺功能停止（OHCA）病患逾千件，多位患者康復出院。





