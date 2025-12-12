台南市消防局長李明峯請辭獲准 副局長楊宗林即日接任

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素請辭獲准。（台南市政府提供／郭良傑台南傳真）

台南市消防局副局長楊宗林接任台南市消防局長一職。（台南市消防局圖片／郭良傑台南傳真）

任職15年的台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，12日向台南市長黃偉哲請辭獲准。台南市府表示，黃偉哲市長在審慎了解相關情況後，對李明峯的決定予以尊重，並已同意其請辭。李明峯傍晚發信給消防局同仁表達感謝，「與各位一起並肩作戰，是我一生的榮幸」。同日下午，台南市政府也發布新的消防局長人選，由原副局長楊宗林接任，即日起生效。

台南市府表示，李明峯任內致力於強化本市消防救災、緊急救護及防災整備工作，帶領團隊達成多項重要成果，提升市民安全與防救災能力。台南市消防局在李明峯的領導下，該局消防隊員在全國性緊急救護技術選拔中表現優異，曾榮獲全國十大傑出救護技術員第一名之殊榮，展現消防隊專業救護實力。台南市亦累積成功急救心肺功能停止（OHCA）病患千餘件，讓多位病患康復出院，彰顯救護體系成效。

廣告 廣告

此外，台南市消防人員與義消同仁多次獲頒內政部消防署「鳳凰獎」楷模及志工菁英等最高榮譽，肯定其在災害救援、生命搶救與防災工作上的卓越表現與無私奉獻。

台南市府表示，請辭案獲准即日生效，將依程序妥善辦理後續事宜，確保消防各項勤務正常運作，市民安全與服務品質不受影響。

新任的台南市政府消防局長楊宗林，中央警察大學安全系畢業，曾是警官隊，台南縣市合併升格後轉任消防，在警、消界評價做人不錯，此次獲黃偉哲臨時委以重任。

【看原文連結】