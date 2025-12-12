台南市消防局長李明峯「家庭因素」請辭 黃偉哲批准

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，已向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

市府表示，李明峯任內致力於強化南市消防救災、緊急救護及防災整備工作，帶領團隊達成多項重要成果，提升市民安全與防救災能力。在李明峯的領導下，台南市消防隊員在全國性緊急救護技術選拔中表現優異，曾榮獲全國十大傑出救護技術員第一名之殊榮，展現消防隊專業救護實力。台南市亦累積成功急救心肺功能停止(OHCA)病患千餘件，讓多位病患康復出院，彰顯救護體系成效。

此外，南市市消防人員與義消同仁多次獲頒內政部消防署「鳳凰獎」楷模及志工菁英等最高榮譽，肯定其在災害救援、生命搶救與防災工作上的卓越表現與無私奉獻。

市府表示，請辭案獲准即日生效，將依程序妥善辦理後續事宜，確保消防各項勤務正常運作，市民安全與服務品質不受影響。

南市消防局長李明峯於11月25日出席後壁烏樹林火災滅火進度說明會。(記者洪瑞琴攝)

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素請辭，市長黃偉哲審慎了解後予以尊重並批准。(記者洪瑞琴攝)

