台南市石綿瓦回收 會加速清運

台南市環保局長許仁澤二十九日指出，丹娜絲風災後在民間業者開發的石綿回收通報系統的協助下，台南市已清出石綿瓦達二萬二千餘公噸，預估尚有五千餘公噸的石綿瓦仍棄置在環境中，未來會加速清運。

環境部指出，石綿是世界衛生組織公告的十項重大公共衛生化學物質之一，石綿不僅會造成肺癌、石綿肺，也會導致胸膜間皮瘤、瀰漫性胸膜肥厚及腹膜間皮瘤等疾病，對健康違害極大。許仁澤表示，使用中的石綿瓦並不會讓石綿絮飄出，並無危害，但破裂的石綿瓦卻成為民眾健康的殺手，必須掩埋處理。

許仁澤指出，丹娜絲風災造成中南部地區大量老舊石綿瓦破損散落，成為災後環境隱憂，環境部透過導入遙測及數位科技，並協助地方資源與公民參與，積極清除廢棄石綿瓦，台南市之好想工作室負責人吳展瑋，協助開發緊急通報系統，讓當地民眾得以以手機標記、通報石綿瓦廢棄物地點，建構台南市石綿待回收地圖，讓民眾由單純的受助者，轉變為災後復原的協助者。

另外，在農業部的協助下，應用航拍圖資，藉由成功大學和中興測量公司團隊，第一時間精確辨識石綿瓦建物受損變異情形。環境部指出，因應丹娜絲風災產生萬噸級石綿建材廢棄物，已向行政院爭取十四億八千餘萬元專案經費，由資源循環署補助受災縣市石綿廢棄物清除與處理費用，確保廢棄物安全、妥善完成清除處理。