台南市立博物館周邊景觀改善 大埔街4樹移植玉井噍吧哖園區長芽生根

從台南市立博物館旁大埔街人行道移植到玉井噍吧哖文化園區的4棵樹，目前已長出新芽，生長情形良好。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市立博物館旁的大埔街人行道，因行道樹竄根嚴重，影響行人通行，館方去年11月展開周邊景觀設施改善工程，一併處理，而受施工影響到的3棵茄苳樹及1棵榕樹，則移至玉井噍吧哖文化園區，目前已長出新芽，在新家落地生根。

館方指出，大埔街行道樹竄根嚴重，不僅導致人行道隆起，影響附近台南女中學生上下學及民眾通行，也已侵入博物館建築物的排水系統，因此進行周邊景觀設施改善工程，預計最快2月才會完工。

而工程範圍內的大埔街人行道有3棵茄苳及1棵榕樹，則於去年10月底已先移至噍吧哖文化園區，移植前並曾與周邊里長及住戶溝通。

館方表示，噍吧哖文化園區入口處原本有幾棵南洋杉及榕樹，但因風災及罹患褐根病等因素移除。為了讓從大埔街移植至此的4棵樹可以順利生長，事先改善土壤，讓樹重新長回來，也讓生命得以延續。

