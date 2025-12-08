台南市立醫院啟動智慧醫療巡迴車 打造行動式五星級健康服務走入偏鄉

台南市醫啟動「健康台灣深耕計畫」，院長蔡良敏(中)與團隊宣示以智慧科技打造永續健康照護新模式。(記者林怡孜攝)

記者林怡孜／台南報導

台南市立醫院通過衛福部「健康台灣深耕計畫」核定，今（八）日宣布將智慧醫療由院內推向社區，正式啟動「智慧醫療 ALL IN ONE 巡迴車」建置計畫。院長蔡良敏表示，本次補助代表國家對市立醫院科技研發與智慧醫療能量的肯定，也意味醫療服務不再受院區限制，而能真正跨入偏鄉、長照據點與民眾家門口，讓醫療平權得以落實。

蔡良敏說明，深耕計畫的四大方向包括優化醫療工作條件、強化人才培育、導入智慧科技與落實社會責任，而台南市立醫院將以「智慧醫療」作為核心主軸，以科技帶動整體照護升級。他指出，現在醫療現場很辛苦，必須透過科技讓流程更有效率、安全與穩定。希望從資料治理、AI導入到跨院系統整合，都能走向國際標準。

智慧醫療 ALL IN ONE 巡迴車」配備超音波、EKG、X光、HIS 系統與足跡分析等設備，打造行動式五星級醫療服務。(記者林怡孜攝)

在各項智慧化方案中，最受矚目的即是即將上路的智慧醫療巡迴車。這是一台「行動式五星級醫療站」，不只是車，而是一套完整的智慧醫療場域。巡迴車搭載超音波、心電圖、X光、生理量測設備、中醫針灸治療工具，以及可連回院內 HIS 系統的數位平台；同時具備5G、太陽能電力系統與空調設計，使醫師能在社區提供如院內等級的門診服務、慢病管理、健康篩檢與長照銜接。未來巡迴車將定期前往偏鄉地區、合作診所、長照機構與社區據點，並與在宅醫療、遠距醫療及AI健康風險預測平台整合，使民眾從「預防—照護—追蹤」皆有醫療支持。左鎮區衛生所所長游琇茹、大內區衛生所所長許玉瓊皆肯定此車對偏鄉的重要性，認為能有效解決交通不便造成的就醫落差，讓長者與弱勢族群不必舟車勞頓即可獲得妥善照護。

蔡良敏強調，台南市立醫院將持續透過智慧科技與跨域合作，打造可擴充、可永續的智慧健康網絡，讓每位市民都能在熟悉的生活環境中享有安全、即時且完整的照護。