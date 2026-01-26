台南市立醫院癌症篩檢中心「六癌齊發」 打造更完整的癌症防護網





台南市立醫院癌症篩檢中心邁入第15週年，癌症篩檢中心主任吳坤陵指出，曾透過持續提醒病人進行癌篩，成功協助揪出第一期大腸癌，經治療後已健康生活十餘年。今年院方更配合國家政策，新增胃癌篩檢，從五癌升級為「六癌齊發」，打造更完整的癌症防護網，呼籲符合資格民眾踴躍參與，及早為健康把關。

根據衛福部國健署統計，112年全台約有13.8萬人罹癌、5.3萬人因癌症離世，顯示癌症防治迫在眉睫。吳坤陵表示，台南市立醫院癌症篩檢中心自民國99年成立以來，不僅提供院內篩檢服務，更主動深入社區與職場，守護市民與勞動族群健康。去年因國健署擴大免費癌症篩檢資格，院內篩檢量增加逾2,500人次，成效顯著。

在各項篩檢成果中，大腸直腸癌與肺癌的防治成效尤為突出。台南市立醫院於民國109至111年間，連續三年榮獲全國區域醫院「大腸直腸癌最佳救援王」第一名，並於112年獲得SNQ國家品質標章，113年再以「腸癌早期篩檢奪得先機」榮獲TSA台灣永續行動獎，屢獲國家級肯定；肺癌篩檢總人數亦名列全市第二。

為提升篩檢效率並降低民眾等待報告的不安，院方持續強化設備與流程，配置兩台高階512切電腦斷層掃描儀，加速排程與判讀，並由專業醫師團隊嚴格把關，讓受檢者能及早得知結果、減輕心理負擔。吳坤陵醫師強調，擴大篩檢不僅有助於提升早期發現比例，也能讓更多患者在黃金時間內獲得適切治療。

吳坤陵醫師分享一名長期追蹤的高血壓患者鄭先生，原本僅定期回診拿藥，對大腸癌篩檢一再拖延，直到在醫師多次提醒下才接受檢查，結果發現糞便潛血指數嚴重超標，進一步確診為第一期大腸癌，並順利接受手術治療。由於發現得早、治療及時，鄭先生不僅成功控制病情，術後恢復良好，至今已健康生活十餘年。

吳坤陵指出，若非透過篩檢提早介入，恐怕需等到出現症狀才就醫，後果難以想像。這樣的案例正是癌症篩檢「救命於無形」的最佳證明，也再次提醒民眾，定期篩檢不只是檢查，更是為自己與家人爭取未來的關鍵行動。

秀傳醫療體系去年底與台南市政府簽署50年BOT合約，未來將興建全新腫瘤大樓，整合預防醫學與癌症治療。院內亦設有個案管理師，針對陽性個案主動追蹤與轉介，確保照護不中斷。吳坤陵呼籲，癌症不只是個人的事，更牽動整個家庭，民眾除養成健康生活習慣外，應善用「愛篩檢平台」或洽詢台南市立醫院癌症篩檢中心（https://reurl.cc/bm844o），把握免費篩檢資源，守護全家幸福。





