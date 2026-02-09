台南市立醫院結合企業與藝術家 義賣春聯募集平安紅包助弱勢家庭





台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處長期合作，今年正式邁入第9個年頭。2月9、10日連續兩天在醫院大廳舉辦，院方連結燦坤3C崇德店及藝術家翁銘宏老師，共同響應「平安紅包」活動。透過義賣春聯，期盼集結社會大眾的愛心，為弱勢家庭募集善款，送上新春最溫暖的祝福。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，醫院連續9年與台灣世界展望會攜手推動紅包傳愛活動，這份堅持象徵著對弱勢族群不變的承諾。也特別感謝燦坤3C崇德店持續響應，以及翁銘宏老師的熱情參與。蔡良敏強調，每一份善款與愛心，都是對弱勢家庭最有力的支持與陪伴，希望能藉此拋磚引玉，喚起更多人關注社會角落的需求。

藝術家翁銘宏老師以創意春聯為活動增色，其創作巧妙融入「馬年」意象，推出經典版與Q版春聯，寓意「攏馬健康」、「攏馬平安」、「馬到成功」，希望提高民眾購買意願，所得將全數捐贈給展望會作為平安紅包善款。

台灣世界展望會南區辦事處主任黃美珍指出，感謝台南市立醫院多年來不僅提供場地與醫療資源，更積極連結各界愛心。去年雙方攜手舉辦募款活動，共募集善款新台幣20,335元，實際投入「營養扶助（健康紅包）」等計畫，協助改善台南地區弱勢家庭孩童的飲食與生活照顧需求。她表示，展望會去年透過各界善款扶助台南地區約2,000名孩童，期盼今年在台南市立醫院及社會大眾持續支持下，能募集比去年更多資源，讓更多弱勢孩子與家庭獲得穩定而長久的照顧。

燦坤3C南區區經理林聖庭表示，今年是第3年與醫院合作公益，除了提供專案商品慰勞醫護人員的辛勞，現場也提供現煮咖啡，鼓勵民眾透過小額捐款響應愛心。

