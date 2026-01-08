台南市立醫院續約50年 打造智慧綠能健康園區





秀傳醫療體系於114年末與台南市政府正式簽訂新一期長達50年的台南市立醫院BOT合約。規劃於原基地進行重建與擴建，以「健康園區」為核心，在醫療服務不中斷的前提下，打造綠能與智能兼具的現代化醫療環境。

秀傳醫療體系總裁黃明和指出，台南市醫自民國77年開幕，為全台首家公辦民營醫院。38年來秀傳戰戰兢兢肩負在地照護重任，期許市醫不僅是醫療機構，更是守護市民健康的公共資產，成為公私協力的最佳典範。

秀傳醫療體系執行長黃靖媛表示，此BOT案是市醫邁向新世代的里程碑，新園區將導入綠建築與智慧醫療系統，結合數位管理與臨床資訊整合，因應高齡化社會需求，並帶動周邊發展。秀傳醫療社團法人董事長黃士維表示，秀傳將投入專業資源，在確保門診、急診與住院服務持續運作下，完成這項高難度建設，實現以病人為中心的永續願景。

台南市立醫院院長蔡良敏說明，未來主體建築規劃為地下2層、地上10層。樓地板面積將提升至1.8倍，停車空間更同步倍增至2倍；除視需求增加病床，更將新增放射治療等服務。整體設計在保留綠地空間的同時，建構智能化醫療場域，目標成為台南東區具生態與科技特色的新地標。

台南市立醫院多年來醫療品質備受肯定，每年皆獲多項國家級品質認證與獎項，也是台南第一家通過國際 HIMSS 6 數位轉型認證的醫院；在社會評價方面，更獲《遠見》最佳好感度醫院及 2025 年《康健》急性心肌梗塞特色醫院殊榮。在此實力基礎上，醫院近期獲衛福部核定「健康台灣深耕計畫」，將全面啟動涵蓋臨床 AI、跨院整合及遠距醫療的智慧升級工程，強化急性醫療與社區照護的連結，為未來健康園區的科技化精準醫療奠定更厚實的基礎。

