台南市立醫院薩克斯風音樂饗宴 胡笙大師獻藝感動全場





台南市立醫院12月1日晚在「耘非凡音樂廳」舉辦「薩克斯風教父-胡笙音樂分享會」，吸引超過 250 位民眾到場聆聽。有「薩克斯風教父」之稱的胡笙大師，出道近 53 年，是華語流行樂壇的重要音樂製作人，更是劉德華、張學友、江蕙等天王天后的御用樂手，也是電影《新不了情》中經典薩克斯風吹奏者。

幾年前健康狀況面臨挑戰，甚至一度失去吹奏能力，但在樂迷支持與自身不放棄的毅力下，透過治療與復健成功重返舞台，他以生命力演奏出的每一個音符，更顯得格外珍貴。

市立醫院院長蔡良敏讚賞大師享譽國際，卻仍以最親民的方式走進社區，用音樂擁抱民眾、傳遞滿滿的正向能量，這份精神與醫院推動的人文醫療理念相當契合。

秀傳醫療系副總裁牟聯瑞本身也是薩克斯風愛好者，帶領同好成立「台南市立醫院愛薩人樂團」，，近2小時的演出，由台南市立醫院愛薩人樂團與牟聯瑞副總裁率先帶來4首精采曲目，隨後由胡笙大師接力演出12首經典作品，觀眾情緒隨音符流動，沉浸在溫暖動人的音樂世界，現場不時響起熱烈掌聲。

