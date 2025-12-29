台南市立醫院開啟50年永續醫療 守護鄉親健康





位於台南市東區的台南市立醫院，為台灣首家公辦民營的醫院，臺南市政府自民國77年起委託秀傳醫療社團法人經營迄今近37年，在歷任院長以及同仁的努力下，不論在醫療專業或是社區健康的照護，獲得不少肯定，已成為市民心目中的優質醫院，原委託經營之市立醫院ROT案將於116年6月30日屆期。

市長黃偉哲表示，醫院的永續經營攸關市民健康福祉，必須具備充足的投資能量與長遠規劃，因此在專家建議下，市府決定採行BOT模式，引進民間資源，設定為期50年經營效期，打造現代化醫療環境。

廣告 廣告

依據新契約內容，BOT案規模為急性一般病床數431床的區域醫院，未來完成的醫療大樓將依公聽會所蒐集意見將急診室設在崇明路上減少交通衝突，且兼顧民意代表及市民的期待，將增設腫瘤科且有一棟嶄新的腫瘤大樓，投資金額超過新臺幣76億元。

在長達10年半的興建期間內，必須確保醫療服務完全不中斷前提下完成醫院整體汰舊換新，這是「穿著衣服改衣服」的重大醫療建設首例，在臺灣醫療建設史上是極具指標性的挑戰。這樣的工程難度與風險管理，唯有長期深耕醫療體系、具備高度專業與責任感的團隊，才能承擔得起。市府對秀傳醫療社團法人的投入與承諾，深具信心。

衛生局李翠鳳局長進一步說明，依據台南市立醫院原委託經營ROT契約規定，現有經營投資人得於契約效期屆滿前優先提報投資計畫，秀傳醫療社團法人於112年3月14日主動提出規畫構想書，市府衛生局依據契約、秀傳醫療社團法人所提規畫構想書及《促進民間參與公共建設法》規定，自113年起即啟動政策公告、可行性評估，為了傾聽民意修正規劃藍圖也辦理2場公聽會，邀請民意代表及當地居民充分表達意見等前置作業，於114年9月份開始在本局及財政部網頁公開徵求民間申請人，截至114年11月28日截止收件，並於12月8日召開甄審委員會，經審慎評選後，由秀傳醫療社團法人獲評為最優申請人。

雙方隨後於12月22日完成議約，今日正式完成簽約，新BOT契約將於116年7月1日正式生效。新建工程將加入腫瘤大樓的建設，50年營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予臺南市政府。

秀傳醫療社團法人黃士維董事長表示，將持續強化台南市立醫院成為社區健康守護者的角色，並深化與基層診所、地區醫院及醫學中心的雙向轉診合作，促進醫療資源合理配置，提供以病人為中心、高品質且高效率的醫療服務。

本次簽約儀式在黃偉哲市長、衛生局李翠鳳局長、秀傳醫療社團法人黃士維董事長、現任市立醫院蔡良敏院長，以及多位市議員、里長的共同見證下圓滿完成。臺南市政府將持續以市民健康為核心，透過穩健的政策規劃與公私協力，打造永續、友善且具前瞻性的醫療照護環境，守護每一位市民的健康未來。

更多新聞推薦

● 桃園捷運綠線G11正式送電點燈 張善政：朝115年通車目標再邁進一大步