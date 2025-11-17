台南市立醫院「兒童發展聯合評估」走入偏鄉 守護0至6歲黃金療育期
台南市立醫院自今年5月正式啟動「兒童發展聯合評估」服務，5個多月以來已協助40名疑似發展遲緩兒童完成完整評估，並進一步走入關廟區辦理外展服務，讓偏鄉與育兒資源不足地區的家庭也能在生活圈內取得早期療育資訊與專業協助。
為加強偏鄉可近性，醫院由復健科、小兒科、治療師、心理師與社工組成的跨專業團隊共同出動，盼縮短家庭奔走醫療院所的距離與壓力，讓更多孩子在關鍵時期獲得最適切的支持。
台南市幅員遼闊，部分地區前往市區醫療院所需耗費交通時間，家長對聯合評估的申請意願常因交通、請假或照顧因素受限。台南市立醫院有感於早期療育「愈早介入、愈能改善」的特性，除院內常態化服務外，也主動延伸至社區據點，讓家長能就近帶孩子接受評估，降低等待與往返時間的負擔。
此次外展聯合評估由台南市立醫院跨團隊合作執行，成員包含：復健科醫師、小兒科醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師與社工師。團隊依據兒童個別狀況進行醫療評估、語言與動作能力測試、心理評估與家庭支持服務，並提供家長相關衛教及居家訓練指導，協助家長更了解孩子的發展現況與可運用的教養策略。
院方表示，「發展遲緩」涵蓋認知、語言、動作、社會情緒、感官等領域，0到6歲為孩子腦部可塑性最強的關鍵期，若能及早發現並介入，不僅能改善孩子的學習與生活適應，也能減少家庭在未來醫療、教育上的成本負擔。台南市立醫院自5月開辦聯合評估以來，已觀察到許多家長在完整說明與專業指導後，更能掌握孩子的需求並落實居家訓練，是早療推動的重要成果。
台南市立醫院強調，期盼藉由跨專業整合模式，使每一位需要協助的孩子，都能在最關鍵的發展時機獲得支持。醫院呼籲，若家長發現孩子在語言、動作或互動上似乎落後同齡，可以儘早至台南市立醫院兒童發展聯合評估中心接受專業評估，讓孩子的成長不再等待。
