台南市第七屆學校午餐廚藝競賽 佳里國中獲得實作競賽組金牌





為提升學校午餐品質，台南市政府教育局舉辦第七屆學校午餐廚藝競賽，分實作競賽、創意菜單海報、親子料理等3組進行，有30所學校校廚參與實作競賽，33校菜單海報作品參與評選。經過評審遴選，實作競賽組由佳里國中奪得金牌，獎金15000元。8隊獲得海報優良菜單設計獎，獎金各2000元。親子料理組由進學國小獲得金牌，贏得8000元獎金。

教育局表示，這項競賽以美味調色盤料理為主題，鼓勵校廚與營養師運用紅、黃、綠、紫等食材，將營養知識轉化為色、香、味俱全的料理，讓學生從日常午餐中認識均衡飲食的美學與價值。競賽除提供獎金外，也將安排專業團隊入校拍攝金、銀牌得獎學校特色影片，提升校廚與營養師的榮譽感。

經過競賽和評審老師評選，各組優勝名單如下，實作競賽組金牌獎佳里國中，獎金15000元。銀牌獎後壁國小、大光國小各得9000元獎金。銅牌獎將軍國中、三村國小及北門國小各得6000元獎金。佳作獎仁德國小、安定國中、歸南國小、九份子國中小、蓮潭國中小、南新國中、白河國小、六甲國小、麻豆國中及安佃國小，各獲得3000元獎金。

海報發表組有8隊獲得優良菜單設計獎，分別是永信國小、億載國小、永康國小、勝利國小、開元國小、立人國小、崑山國小及新南國小，各得獎金2000元。 親子料理組金牌獎進學國小黃巧渘同學組，獎金8000元。銀牌獎佳里國中李睿恩同學組，贏得5000元獎金。銅牌獎學甲國小王昱竣同學組，獎金3000元，另選出4組優秀作品。現場料理人氣王由金牌組獲得，贏得獎金加碼1000元。

