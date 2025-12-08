台南市第十二屆幼兒園園長專班結訓 三十餘學員完成180小時專業培訓

台南市教育局委託崑大承辦第十二屆幼兒園園長專班，卅餘位參訓學員全程投入克服挑戰，鎮完成一八０個小時專業課程訓練結訓。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

由台南市教育局委託崑山科大承辦的第十二屆「幼兒園園長專班」，卅餘位參訓學員歷時三個月完成一八０個小時的實務知能及行政實務專業課程訓練結訓，期間學員們全程投入克服挑戰，展現高度毅力與專業精神。

崑大幼兒保育系主任李花環結訓典禮中，肯定學員們展現的毅力，能堅持全程參與實屬不易，並勉勵大家未來掌握機會發揮所長，肩負園長的重要使命。推廣教育處組長黃淑卿亦感謝學員對崑大的信任，期許大家能將所學落實於幼兒教育現場，持續為幼教品質努力。

幼兒園園長專班導師、幼保系助理教授王美晴，以學姊身分恭喜學員們完成漫長課程，並以「莫忘初衷、熱情共學」勉勵大家。她分享十週課程的高強度讓不少學員靠著美食療癒身心，笑稱此屆專班是名副其實的「圓（園）長班」，也感謝學員們對課程與學校的支持。

此屆課程除頒發擔任班代的學員林歆宸與簡琬頤「熱心服務獎」、多位學員「勤學獎」外，受訓學員亦分享學習心得，其中幼教產業負責人郭聰盈表示，他的妻子也是園長班畢業的學員，因此他深信課程品質掛保證，不僅學習豐富，也結交不少良師益友=.

來自花蓮的簡琬頤老師雖長途奔波，但認為能建立珍貴友誼相當值得，並熱情邀請課堂同學到花蓮作客。林芬珠雖已具園長身分仍積極進修，新知收穫豐富，並笑言十週奔波雲林台南的路程足夠環島四次。