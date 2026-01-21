台南市綠黨團提3協議 黃暐瀚：針對性太強

資深媒體人黃暐瀚。（擷取自hitfm YT）





據了解，會中由議長邱莉莉及多位挺憲派議員提出該份聲明，內容要求陳亭妃明確與涉入光電弊案的前議長郭信良切割，並載明不得輔選其他非民進黨提名的議員候選人。陳亭妃對此並未當場簽署，事後強調會面是好的開始，會持續對話溝通。

廣告 廣告





資深媒體人黃暐瀚今（21）日在節目《嗆新聞》中分析指出，這份聲明「針對性極高」，明顯是衝著陳亭妃而來。他質疑，若以清廉為由要求切割特定人士，是否應一體適用，並舉例「難道桃園的議員候選人要簽聲明跟鄭文燦切割嗎？」直言此舉是政治攻防。





對於限制輔選對象的條款，黃暐瀚也認為，市長候選人本就需爭取最大支持面向，若過度設限，恐反而壓縮整合空間。他警告，黨內紛擾只會讓對手得利，尤其台南作為賴清德總統的政治本命區，若因內部矛盾影響選情，後座力不容小覷。





整體而言，民進黨台南市長選戰在初選後，仍面臨如何真正整合的關鍵考驗。



