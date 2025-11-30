民視新聞／綜合報導

為了有效改善居民生活品質，台南市府跨局處實施「亮麗晴空行動計畫」成效卓越，不良日數比例，5年內大幅降低15個百分比，改善率達65%，是六都第一，天日數連續三年突破9成，去年更是創下92％新高，空氣品質整個明顯提升。現在持續推出「亮麗晴空3.0」計畫，希望讓居民都能享更優質、健康的綠色空品生活。

這裏是台南歸仁區沙崙智慧綠能科學城，正在興建的是中研院的，量子科技實驗大樓，整個工地乾乾淨淨，看不到太多的揚塵。因為這裏導入了pm2.5的智能灑水系統，只要發現pm2.5過高，就會自動啟動灑水設備。

廣告 廣告

工地四周架設CCTV，24小時監控，所有的空氣品質和氣象變化，不再依照肉眼判斷，而是透過科學數據一一呈現出來。

營造商經理許薺棟，中研院總務處科長蕭景槐，為了有效改善居民生活品質，臺南市政府從103起開始，實施「亮麗晴空行動計畫」，整合21個局處資源，推出八大面向與45項策略，對空氣污染執行全面架構式的管控。

台南市續推「亮麗晴空3.0計畫」 提供市民綠色生活

十多年下來成效卓越，空氣品質不良日數比例，從108年的23.09%降至113年的8.06%，改善率65%是6都第1，藍天日數連續三年突破9成，在各項空氣汙染物中PM2.5與臭氧對民眾健康影響最為直接，去年台南市PM2.5平均濃度為15.6μg/m³，較108年下降27%，臭氧8小時濃度也改善了9.2%，這兩項指標改善率都居全國之上。

這些成績來自於市府針對固定逸散和移動污染源所做的精進管制策略，環保局持續針對高臭氧生成潛勢的行業進行盤查，並與經發局合作，投入550萬元導入專家，深度輔導未登記工廠，取得特定工廠登記，期盼能有效減量，同時積極推動AI技術的研發與應用，以提高空汙管制效率，減少人力資源的投入。

台南市續推「亮麗晴空3.0計畫」 提供市民綠色生活

除此之外，未來還將導入人工智慧技術與模式模擬機制，現階段正與許多專家學者合作，編列7400萬元建置「智慧空品管理系統」，希望透過AI輔助應變，事前預判取代事後模擬，打造快速精準有效的應變SOP，展現地方政府前瞻環境治理的實力與決心。

原文出處：台南市續推「亮麗晴空3.0計畫」 提供市民綠色生活

更多民視新聞報導

AI需求強勢爆發 戴爾、惠普、聯想示警：記憶體明年恐全面缺貨

輝達庫存天數急升！ 專家：4週不創高恐「凶多吉少」

南市長選戰屬意謝龍介!? 鄭麗文曝12月底前"協商"出爐

