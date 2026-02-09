台南市美術館2度聲明！突宣布「陳昇個展取消」原因曝光

陳昇疑因MeToo風波爭議未解，引發輿論，主動向南美館取消合作活動。（宜辰整合行銷提供）

67歲歌手陳昇，原定7日在台南市美術館（簡稱南美館）舉辦「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，卻疑因2023年捲入MeToo事件遭抵制而宣布延期。沒想到今（9）日一早，南美館再度聲明宣布活動取消。

南美館上午10點透過官方臉書粉專公告：「原訂於本館辦理之『我是搖滾畫手：2026陳昇個展』及春節期間相關活動，鑒於陳昇團隊提出取消合作之意向，本館尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃。」

廣告 廣告

回顧此事，在陳昇個展活動前兩天，南美館突然宣布延期，隨後又在臉書發文說明，因為場館轉型、空間調整規劃以及經費籌措考量等因素，忍痛決定展覽順延辦理。結果引來大批網友罵聲，紛紛表示完全看不懂。不過，也有另一派人士建議南美館應更加審慎選擇合作對象，暗指不該和涉及MeToo風波的陳昇合作辦展。

事實上，陳昇2023年遭控對女設計師言語性騷後，有透過窗口私下和當事人道歉，結果反而被對方認為避重就輕、未正視問題，直到同年11月，他才終於在記者會上道歉，但爭議尚未停歇。如今又主動向南美館取消合作，讓人懷疑是否和輿論有關，對此，陳昇團隊尚未作出回應。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

春節前農產跌多漲少 寒流明報到

外銀預測：2028年台灣百萬富翁增幅冠全球

張新成、王玉雯青梅竹馬變情侶