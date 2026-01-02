台南市美食暨藝術協會舉辦歲末公益餐會 扶助上百位弱勢學童物資

台南市美食暨藝術協會舉辦歲末公益餐會，扶助上百位弱勢學童物資和助學金。（曾培雅服務處提供）

記者林雪娟／台南報導

台南市美食暨藝術協會舉辦歲末公益餐會，捐贈一０四位學童，每人民生物資和千元助學金，為弱勢家庭送上歲末溫暖，點亮孩子求學希望。

關懷弱勢與邊緣家庭，讓孩子在歲末年終感受社會溫暖與希望，協會邀北、東區的弱勢學童及家長共兩百人，一起團聚並贈送物資、毛毯和千元助學金。

協會創會長郭美吟表示，協會長期致力推動美食、藝術與公益結合，透過年度公益餐會，不僅提供生活所需物資，更希望把關懷落實在孩子教育與未來，讓助學不只是一次性援助，而是持續為孩子累積向前力；總會何淑子也熱情參與和支持捐助助學金，期盼透過公益餐會暨助學行動，為歲末寒冬注入更多溫暖與希望，讓善的循環在城市中不斷延續。

協助活動的議員曾培雅服務處執行長歐政豪指出，協會希望透過實質的經濟支持，減輕家庭教育支出壓力，鼓勵孩子安心就學、持續向學，服務處也整合社會資源，共同為孩子與家庭打造更友善的支持網絡。